«Казанка» разгромила «Шеффилд» — 9:1

В Москве на «Сапсан-Арене» состоялся товарищеский матч «Локомотив-Казанка» — «Шеффилд». Встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу российской команды.

В составе «Казанки» по дублю оформили полузащитник Николай Титков и нападающий Михаил Агеев. Ещё по одному мячу в ворота английского клуба отправили хавбеки Виктор Демьянов и Никита Глушков, защитники Николай Поярков и Никита Жёлтиков, а также форвард Егор Карев. Автором единственного гола «Шеффилда» стал защитник Стюарт Лудлем.

Для «Шеффилда» матч с «железнодорожниками» стал последним в турне по России. Ранее старейший клуб в мире из ныне существующих сыграл с ФК КФ из Санкт-Петербурга (1:2), московским «Чертаново» (0:7) и столичным «Торпедо» (0:5).

«Казанка» в минувшем сезоне заняла второе место в турнирной таблице группы «Запад» Профессиональной футбольной лиги.