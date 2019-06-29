Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Red Bull Rollercoaster — большой скейт ивент из Германии
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Казанка» разгромила «Шеффилд» — 9:1

«Казанка» разгромила «Шеффилд» — 9:1
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

В Москве на «Сапсан-Арене» состоялся товарищеский матч «Локомотив-Казанка» — «Шеффилд». Встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу российской команды.

В составе «Казанки» по дублю оформили полузащитник Николай Титков и нападающий Михаил Агеев. Ещё по одному мячу в ворота английского клуба отправили хавбеки Виктор Демьянов и Никита Глушков, защитники Николай Поярков и Никита Жёлтиков, а также форвард Егор Карев. Автором единственного гола «Шеффилда» стал защитник Стюарт Лудлем.

Для «Шеффилда» матч с «железнодорожниками» стал последним в турне по России. Ранее старейший клуб в мире из ныне существующих сыграл с ФК КФ из Санкт-Петербурга (1:2), московским «Чертаново» (0:7) и столичным «Торпедо» (0:5).

«Казанка» в минувшем сезоне заняла второе место в турнирной таблице группы «Запад» Профессиональной футбольной лиги.

Товарищеские матчи (клубы)
29 июня 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Казанка
Москва, Россия
9 : 1
Шеффилд
Шеффилд, Англия
1:0 – Демьянов – 12, 2:0 – Карев – 18, 3:0 – Агеев – 23, 4:0 – Агеев – 32, 5:0 – Титков – 37 (пен), 6:0 – Титков – 52, 7:0 – Поярков – 69, 8:0 – Жёлтиков – 79, 9:0 – Глушков – 81, 9:1 – Лудлем – 90+1
«Чертаново» потроллило игрока «Шеффилда» после его сообщения в Tinder
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент