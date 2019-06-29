«Казанка» разгромила «Шеффилд» — 9:1

В Москве на «Сапсан-Арене» состоялся товарищеский матч «Локомотив-Казанка» — «Шеффилд». Встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу российской команды.
В составе «Казанки» по дублю оформили полузащитник Николай Титков и нападающий Михаил Агеев. Ещё по одному мячу в ворота английского клуба отправили хавбеки Виктор Демьянов и Никита Глушков, защитники Николай Поярков и Никита Жёлтиков, а также форвард Егор Карев. Автором единственного гола «Шеффилда» стал защитник Стюарт Лудлем.
Для «Шеффилда» матч с «железнодорожниками» стал последним в турне по России. Ранее старейший клуб в мире из ныне существующих сыграл с ФК КФ из Санкт-Петербурга (1:2), московским «Чертаново» (0:7) и столичным «Торпедо» (0:5).
«Казанка» в минувшем сезоне заняла второе место в турнирной таблице группы «Запад» Профессиональной футбольной лиги.
- 29 июня 2019
-
19:30
-
19:21
-
19:21
-
19:18
-
18:49
-
18:36
-
18:28
-
18:20
-
18:03
-
17:58
-
17:52
-
17:49
-
17:40«Ахмат» интересуется Кудряшовым Эксклюзив
-
17:33
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
16:46
-
16:43
-
16:41
-
16:37
-
16:29
-
16:07
-
16:04
-
15:59
-
15:37
-
15:36
-
15:21
-
14:59
-
14:59
-
14:56
-
14:50
-
14:41
-
14:31
-
14:25