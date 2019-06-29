«Тоттенхэм» предложил Эриксена «Реалу»

«Тоттенхэм Хотспур» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в мадридский «Реал», сообщает Marca.



По информации источника, президент лондонского клуба Дэниел Леви накануне связался с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом, чтобы предложить услуги датского полузащитника. Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2020 года. Руководство «шпор» знает, что Эриксен не намерен продлевать контракт с клубом, и опасается, что игрок покинет «Тоттенхэм» на правах свободного агента в следующем году. «Тоттенхэм» надеется выручить от продажи Эриксена минимум € 70 млн.



В минувшем сезоне датчанин провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 8 голов и отдал 12 результативных передач.

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