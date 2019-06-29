Думбия: расизм в России? Всегда есть те, кто говорят тебе неприятные слова

Бывший форвард московского ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за «Жирону», поделился воспоминаниями о России.

«Что больше всего запомнилось? На самом деле это трудный вопрос, потому что трудно вспомнить что-то одно. Столько всего было за время моего пребывания в России, огромное количество разных впечатлений. Россия — страна, в которой я провёл значительную часть футбольной карьеры. Целых пять лет играл за ЦСКА. Считаю, что переход в стан «армейцев» из швейцарского чемпионата было очень удачным решением для меня.

Помню осенью и зимой было очень холодно, но это не мешало мне показывать себя и свои возможности. Я играл так, как хотел и как умею. Главное — забивал. Но да, было действительно очень холодно. С климатом у меня были сложности, особенно, в мой первый год в России, но, как я уже сказал, это не мешало мне выкладываться и показывать результат.

Приходилось ли сталкиваться с расизмом в России? Не сказал бы, что Россия, Италия или какая-то другая страна более или менее расистские, чем другие. Везде найдутся люди, которых принято называть расистами. Всегда есть те, кто говорят какие-то неприятные слова в твой адрес. Я вообще-то всегда к этому готов. Возможно, и были какие-то отдельные случаи, но даже если слышал расистские выкрики в свой адрес на стадионах, это меня не задевало, не мешало играть в футбол. Всегда говорил себе: «Эти люди — не весь стадион, даже не большинство. Это всего-лишь несколько человек, и не стоит обращать на них внимание».

У меня до сих пор хорошие отношения с переводчиком, который всё ещё работает с ЦСКА. Ещё я интересуюсь успехами нашего тренера — Слуцкого. Всегда интересно, где он, как у него идут дела. Так что да, с кем-то я ещё поддерживаю связь.

Мой самый важный матч в России — встреча с «Интером». Это была гостевая игра, Лига чемпионов. Я тогда забил первый гол, а Березуцкий — второй. Мы вышли в плей-офф. Такое нельзя забыть. Правда были и другие матчи — как против «Манчестер Сити, например», — сказал Думбия в интервью YouTube-каналу «4D: Чёткий Футбол».