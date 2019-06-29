Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мавритании встречалась с национальной командой Анголы. Игра состоялась на стадионе «Суэц» в Египте и завершилась со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи египтянин Ибрахим Эль Динь показал три жёлтые карточки за всю игру. По одному предупреждению получили игроки сборной Анголы Бруну Гашпар и Жералду. Также одну жёлтую карточку получил защитник национальной команды Мавритании Али Абейд.

Сборная Анголы набрала 2 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е. Мавритания (1) — на 4-м месте. Соперниками сборных на групповом этапе турнира являются национальные команды Мали и Туниса. В следующем туре сборная Мавритании сыграет с Тунисом, а Ангола — с Мали.

Кубок африканских наций. Группа E. 2-й тур
29 июня 2019, суббота. 17:30 МСК
Мавритания
0 : 0
Ангола
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент