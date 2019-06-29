Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче Кубка африканских наций
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мавритании встречалась с национальной командой Анголы. Игра состоялась на стадионе «Суэц» в Египте и завершилась со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи египтянин Ибрахим Эль Динь показал три жёлтые карточки за всю игру. По одному предупреждению получили игроки сборной Анголы Бруну Гашпар и Жералду. Также одну жёлтую карточку получил защитник национальной команды Мавритании Али Абейд.
Сборная Анголы набрала 2 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е. Мавритания (1) — на 4-м месте. Соперниками сборных на групповом этапе турнира являются национальные команды Мали и Туниса. В следующем туре сборная Мавритании сыграет с Тунисом, а Ангола — с Мали.
- 29 июня 2019
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