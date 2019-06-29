Тульский «Арсенал» обыграл «Ваккер» в товарищеском матче
В Енбахе (Австрия) на одноимённом стадионе состоялся товарищеский матч «Ваккер» — «Арсенал» (Тула). Победа досталась российскому клубу — 3:1.
Счёт в начале игры открыл полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв. На 38-й минуте нападающий Эванс Кангва увеличил преимущество «оружейников». В конце первой половины ещё один мяч в ворота австрийского клуба отправил Ткачёв, реализовав пенальти. Хавбек «Ваккера» Мурат Сатин сократил разницу в счёте на 64-й минуте.
«Арсенал» завершил сезон-2018/19 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах команда из Тулы одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В следующей кампании «оружейники» примут участие в Лиге Европы.
Товарищеские матчи (клубы)
29 июня 2019, суббота. 17:30 МСК
Ваккер
Инсбрук, Австрия
1 : 3
Арсенал Т
Тула, Россия
0:1 – Ткачёв – 13, 0:2 – Кангва – 38, 0:3 – Ткачёв – 40 (пен), 1:3 – Şatin – 64
Ткачёв подписал с тульским «Арсеналом» двухлетний контракт
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