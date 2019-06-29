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«Динамо» одержало победу в товарищеском матче с «Аполлоном»

«Динамо» одержало победу в товарищеском матче с «Аполлоном»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче кипрский «Аполлон» встречался с московским «Динамо». Игра состоялась на стадионе «Петер Лисек» в австрийском Хаусменинге и завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды.

На 15-й минуте полузащитник «Динамо» Артур Юсупов открыл счёт в матче. Через 11 минут Юсупов забил второй гол, увеличив преимущество московской команды в счёте.

Во вторник, 2 июля, московское «Динамо» проведёт контрольный матч с пражской «Спартой». Стартовый свисток прозвучит в 10:30 мск.

Московское «Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах чемпионата России столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Товарищеские матчи (клубы)
29 июня 2019, суббота. 18:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол, Кипр
0 : 2
Динамо М
Москва, Россия
0:1 – Юсупов – 15, 0:2 – Юсупов – 26
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