Наставник сборной Испании Морено: Месси — лучший игрок в истории

Главный тренер национальной команды Испании Роберт Морено, ранее работавший в штабе каталонской «Барселоны», поделился мнением о форварде сине-гранатовых Лионеле Месси.

«Лео — лучший игрок в истории. Не видел вживую игру Пеле или Марадоны, но Месси невероятен даже на тренировках. Идеальный профессионал. Некоторые считают, что это всё дано от природы, но он одним из первых приходит на тренировки, следит за питанием. Будучи лучшим на протяжение многих лет, завоевав так много трофеев, он заслуживает ещё больше уважения.

Говоря о стиле игры Месси, мы с Луисом Энрике сравнили его с «Матрицей». Будто сцена останавливается, всё замедляется, и он отдаёт передачу. Так Лео видит обстановку на поле. Он анализирует и смотрит на происходящее. Ищет свободное пространство, чтобы получить мяч и поучаствовать в эпизоде. С каждым годом Лео становится всё лучше, поскольку очень хорошо понимает игру», — цитирует Морено Sport.es.