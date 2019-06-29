Защитник клуба «Славен-Белупо» Шарлия перешёл в ЦСКА

«Славен-Белупо» на официальном сайте клуба объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить всех в клубе „Славен-Белупо“, особенно тренерский штаб команды, который позволил мне быть капитаном. Переход в такой значимый клуб не только в России, но и в Европе, как ЦСКА, — это огромный шаг вперёд в карьере. Знаю, что столкнусь с серьёзной конкуренцией, но верю в себя и в свой потенциал. Надеюсь оправдать доверие болельщиков ЦСКА», — отметил Шарлия.

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что руководство ЦСКА достигло договорённости с коллегами из клуба «Славен-Белупо» о переходе Шарлии. В сезоне-2018/19 22-летний Шарлия принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии и не отметился результативными действиями, получил 12 жёлтых, а также одну красную карточки. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.