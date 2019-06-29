Тренер «Зенита»: провели достаточно хорошую игру и победили

Вильям Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, дал комментарий после победы со счётом 1:0 в товарищеском матче с «Црвеной Звездой».

«Думаю, мы провели хороший сбор, ребята очень хорошо потрудились. Последние матчи показали, что несмотря на погоду мы провели достаточно хорошую игру и победили. Сейчас нам нужно прилететь в Петербург, чуть-чуть отдохнуть и готовиться к первой официальной встрече.

По какому принципу сегодня поделили команду для первой и второй игры? Это выбор главного тренера. Самое главное, чтобы все футболисты смогли провести время на поле. В принципе, это удалось. Конечно, кто-то сыграл менее 90 минут, но при такой жаре сделать это было довольно непросто. Особенно с учётом того, что это наш 15-й день без выходных. Ребята молодцы, выдержали. Понятно, что мы хотели, чтобы команда играла чуть быстрее, и это не всегда получалось, но за счёт старания, за счёт хорошего движения мы выиграли сегодняшние матчи.

Не сказал бы, что большое количество угловых у наших ворот — это хорошо или плохо. С одной стороны, мы действительно позволили нанести слишком много ударов по своим воротам, вследствие чего и возникли эти угловые. А с другой стороны, мы неплохо действовали в обороне, занимали свои позиции и не позволили сопернику ничего создать после угловых.

Мы чуть-чуть не успевали накрывать удары соперника — они вышли с хорошим настроем и очень много двигались. Мы немного не успевали, но это понятно: ребята под нагрузками, и где-то нам ещё не хватает сил»», — передаёт слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.