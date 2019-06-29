Помощник Семака рассказал о состоянии Барриоса и Шатова

Вильям Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, после победы со счётом 1:0 в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» рассказал о состоянии полузащитников команды Вильмара Барриоса и Олега Шатова.

«В процентах сказать тяжело, насколько готов «Зенит» к матчу с «Локомотивом». Это покажет только официальная игра. Сборы есть сборы, но официальные встречи — совсем другое. Я считаю, что ребята хорошо поработали и хорошо подготовились. Все проявили себя очень активно, тренировки получились очень интенсивными. Работали, чтобы быть готовыми к первому официальному матчу. На сто процентов ни одна команда не может быть готова. У нас будет хороший уровень.

Сегодня вечером мы поговорим с Барриосом, узнаем его состояние. Понятное дело, что сейчас он расстроен, потому что его команда вылетела из турнира, а от неё ожидали большего. Я думаю, что нужно немного отдохнуть — из Колумбии до России довольно долгий перелёт, а у Вильмара почти не было отпуска. Сергей Богданович обсудит с ним лично, когда он сможет вернуться в расположение команды.

Шатов? Самое главное — сейчас он здоров. Сегодня Олег уже сыграл 30 минут, его ничего не беспокоит. Нам предстоит провести неделю в Петербурге, поэтому, думаю, что к матчу он будет готовиться в общей группе.

Что касается выхода Прохина в самом конце, мы просто решили попробовать и дать молодым парням почувствовать игру в такой расстановке. Кстати, они тоже очень хорошо провели сборы. Захотели дать им почувствовать сегодняшнюю игру, было много болельщиков, матч прошёл в отличной атмосфере.

Да, Леон Мусаев в качестве левого защитника — это эксперимент. Мы смотрим, как те или иные футболисты проявляют себя на тех или иных позициях. Нам важно, чтобы все футболисты были универсальны. Утром Мусаев играл слева в защите, вечером — в полузащите, он очень универсальный, и мы на него рассчитываем», — передаёт слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.