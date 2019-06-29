Появилось фото третьей формы «МЮ» на сезон-2019/20 с узорами в виде роз

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии третьего комплекта «Манчестер Юнайтед» на сезон-2018/19.

Футболка выполнена в чёрном цвете с серыми узорами в виде роз. На краях рукавов присутствует серая полоска. Эмблема «МЮ» и логотип аdidas — ярко-оранжевые.

Футболка из третьего комплекта «МЮ» на сезон-2019/20 Фото : footyheadlines.com

В нижней части футболки есть надпись «110 Years — Manchester_Rose — 1909_2019. Это отсылка к первой победе «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. В 1909 году игроки манкунианцев вышли на решающий матч турнира с «Бристоль Сити» в белых футболках с алой розой Ланкастеров на груди.

Футболка из третьего комплекта «МЮ» на сезон-2019/20 Фото : footyheadlines.com

Алая роза Ланкастеров до сих пор является одним из символов города Манчестер.

«Красные дьяволы» завершили минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании команда Уле-Гуннара Сульшера будет выступать в Лиге Европы.