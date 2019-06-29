Появилось фото третьей формы «МЮ» на сезон-2019/20 с узорами в виде роз

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии третьего комплекта «Манчестер Юнайтед» на сезон-2018/19.
Футболка выполнена в чёрном цвете с серыми узорами в виде роз. На краях рукавов присутствует серая полоска. Эмблема «МЮ» и логотип аdidas — ярко-оранжевые.
В нижней части футболки есть надпись «110 Years — Manchester_Rose — 1909_2019. Это отсылка к первой победе «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. В 1909 году игроки манкунианцев вышли на решающий матч турнира с «Бристоль Сити» в белых футболках с алой розой Ланкастеров на груди.
Алая роза Ланкастеров до сих пор является одним из символов города Манчестер.
«Красные дьяволы» завершили минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании команда Уле-Гуннара Сульшера будет выступать в Лиге Европы.
- 29 июня 2019
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