Сборная Швеции обыграла Германию и вышла в 1/2 финала женского чемпионата мира

В матче 1/4 финала женского чемпионата мира 2019 года сборная Германии встречалась с национальной командой Швеции. Игра состоялась на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 2:1 в пользу шведской сборной.



На 16-й минуте счёт в матче открыла футболистка «Баварии» и сборной Германии Лина Магулл. Через 6 минут нападающая «Монпелье» и национальной команды Швеции София Якобссон отправила в ворота немецкой команды ответный мяч. В начале второго тайма форвард «Монпелье» и сборной Швеции Стина Блакстениус вывела свою команду вперёд в счёте.



Таким образом, сборная Швеции вышла в 1/2 финала женского чемпионата мира — 2019, а Германия покинула турнир. В полуфинале мундиаля шведская команда сыграет со сборной Нидерландов. В другом полуфинале встретятся сборные Англии и США.