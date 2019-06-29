Сборные Камеруна и Ганы не выявили победителя в матче Кубка африканских наций
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Камеруна встречалась с национальной командой Ганы. Игра состоялась на стадионе «Исмаилия» в Египте и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Бамлак Тессема из Эфиопии показал всего одну жёлтую карточку в этом матче — предупреждение получил защитник сборной Ганы Касим Нуху.
Сборная Камеруна набрала 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Гана (2) — на 2-м месте. Соперниками сборных на групповом этапе являются национальные команды Бенина и Гвинеи-Бисау. В следующем туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Камеруна сыграет с Бенином, а национальная команда Ганы проведёт матч со сборной Гвинеи-Бисау.
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