Зобнин: «Спартаку» нужно усилиться Месси, Роналду и Салахом

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин оценил трансферную политику клуба.
«К нам пришли сильные футболисты. Главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьёзно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем «Спартаку» ещё стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну а вообще, нужно больше качественных футболистов», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».
«Спартак» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании красно-белые будут выступать в Лиге Европы.
Роман в минувшем сезоне помог московской команде в 33 матчах во всех турнирах. 25-летний хавбек записал в актив 1 гол и 2 результативные передачи.
Список летних трансферов клубов РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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