Источник: зарплата хавбека сборной Колумбии в «Зените» составит € 1,5 млн в год

Полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас продолжит карьеру в «Зените», сообщает A Bola.
По информации источника, 22-летний колумбийский футболист подпишет с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 5 лет. Зарплата Диаса в «Зените» составит € 1,5 млн в год. Ранее сообщалось, что в услугах Диаса заинтересован также «Порту», который уже долгое время следит за прогрессом игрока.
В настоящий момент Луис находится в расположении сборной Колумбии на Кубке Америки. Полузащитник успел принять участие в двух матчах группового этапа турнира, не отметившись результативными действиями.
«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. В предстоящем сезоне подопечные Сергея Семака сыграют в Лиге чемпионов.
- 29 июня 2019
-
22:16
-
22:11
-
22:01
-
21:55
-
21:48
-
21:43
-
21:39
-
21:24
-
21:12
-
20:48
-
20:38
-
20:26
-
20:11
-
20:06
-
20:01
-
19:46
-
19:32
-
19:30
-
19:21
-
19:21
-
19:18
-
18:49
-
18:36
-
18:28
-
18:20
-
18:03
-
17:58
-
17:52
-
17:49
-
17:40«Ахмат» интересуется Кудряшовым Эксклюзив
-
17:33
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
16:46