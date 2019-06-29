Источник: зарплата хавбека сборной Колумбии в «Зените» составит € 1,5 млн в год

Полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас продолжит карьеру в «Зените», сообщает A Bola.



По информации источника, 22-летний колумбийский футболист подпишет с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 5 лет. Зарплата Диаса в «Зените» составит € 1,5 млн в год. Ранее сообщалось, что в услугах Диаса заинтересован также «Порту», который уже долгое время следит за прогрессом игрока.



В настоящий момент Луис находится в расположении сборной Колумбии на Кубке Америки. Полузащитник успел принять участие в двух матчах группового этапа турнира, не отметившись результативными действиями.



«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. В предстоящем сезоне подопечные Сергея Семака сыграют в Лиге чемпионов.

Источник: «Зенит» приобрёл хавбека сборной Колумбии Диаса