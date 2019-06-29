Видаль показал, как радовались сыновья после его гола на Кубке Америки

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаль на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором сыновья радуются его голу в матче 1/4 финала Кубка Америки с Колумбией.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти удачливее оказались чилийцы, победив — 5:4. Видаль первым исполнял 11-метровый удар в своей команде. 32-летний хавбек был признан лучшим игроком матча.

Видео доступно на «Чемпионате».

В полуфинале Кубка Америки сборная Чили встретится с победителем встречи Уругвай — Перу. В другом матче 1/2 финала сыграют национальные команды Бразилии и Аргентины.

В минувшем сезоне Артуро в составе «Барселоны» стал чемпионом испанской Примеры и выиграл Суперкубок страны.