«Амьен» предложил трёхлетний контракт экс-защитнику «Динамо» Хольмену
Бывший защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe.
По информации источника, «Амьен» накануне предложил трёхлетний контракт 27-летнему шведскому защитнику, который ранее покинул «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта. Отмечается, что «Амьен» получил принципиальное согласие Хольмена, однако в данный момент в клубе ведутся дискуссии относительно деталей сделки.
Хольмен играл в составе «Динамо» с 2016 года. Всего за московский клуб защитник сыграл в 92 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. В 2015 году Хольмен выступал в составе национальной команды Швеции.
«Амьен» занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2018/19.
«Динамо» объявило об уходе Хольмена
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