«Интер» планирует продать двух игроков, чтобы купить Лукаку
Миланский «Интер» в это летнее трансферное окно собирается продать двух игроков. Вырученные средства итальянский клуб хочет потратить на форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает Daily Mail.
Речь идёт о бразильском защитнике Далберте и португальском хавбеке Жоау Мариу. «Интер» рассчитывает выручить с продажи двух футболистов £ 40 млн (примерно € 45 млн).
В минувшем сезоне Далберт отдал 1 результативную передачу в 11 матчах итальянской Серии А. Мариу записал в свой актив 1 гол и 2 голевых паса в 20 встречах.
«Интер» считается главным претендентом на Лукаку. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы расстаться с 26-летним игроком национальной команды Бельгии за £ 75 млн (около € 84 млн).
«Интер» намерен арендовать Лукаку за € 10 млн с обязательным выкупом за € 60 млн
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