«Интер» планирует продать двух игроков, чтобы купить Лукаку

Миланский «Интер» в это летнее трансферное окно собирается продать двух игроков. Вырученные средства итальянский клуб хочет потратить на форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает Daily Mail.

Речь идёт о бразильском защитнике Далберте и португальском хавбеке Жоау Мариу. «Интер» рассчитывает выручить с продажи двух футболистов £ 40 млн (примерно € 45 млн).

В минувшем сезоне Далберт отдал 1 результативную передачу в 11 матчах итальянской Серии А. Мариу записал в свой актив 1 гол и 2 голевых паса в 20 встречах.

«Интер» считается главным претендентом на Лукаку. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы расстаться с 26-летним игроком национальной команды Бельгии за £ 75 млн (около € 84 млн).