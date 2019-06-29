Зидан забил издевательский гол женской команде

Бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан, ныне возглавляющий мадридский «Реал», принял участие в благотворительном матче в формате «7 на 7» с женской командой.

На 17-й минуте Зидан стал автором издевательского гола: 47-летний француз пробежал через всё поле, сделал серию финтов и практически занёс мяч в ворота соперника после скидки партнёра.

Видео доступно на странице Зинедина Зидана в «Инстаграме».

В качестве футболиста Зинедин выступал за «Канн», «Бордо», «Ювентус» и «Реал». Бывший хавбек дважды стал чемпионом Италии и один раз — чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал золотые медали чемпионата мира и чемпионата Европы.

Зидан вернулся на пост главного тренера «сливочных» в середине марта 2019 года. Ранее он возглавлял мадридскую команду с января 2016 года по май 2018-го.