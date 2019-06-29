Попов: Азмун мог бы перейти в «Манчестер Юнайтед», Дзюба — в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал, кто из игроков Российской Премьер-Лиги мог бы перейти в «Манчестер Юнайтед».
«В РПЛ есть футболисты, которые в перспективе могли бы стать игроками «Манчестер Юнайтед». Сердар Азмун — большой талант, он здорово показывает себя в «Зените». У меня была возможность играть вместе с ним в «Рубине», это футболист очень высокого качества. Ещё могу назвать Луиса Адриано.
Дзюба? В «Манчестер Юнайтед» — нет, он сможет перейти только в «Манчестер Сити». На самом деле классные игроки в РПЛ есть, но не всё зависит от футбольных качеств — есть те же агенты, маркетинг. Сейчас за молодого игрока могут заплатить сотни миллионов. На мой взгляд, это сделало футбол хуже», — приводит слова Попова сайт телеканала «Матч ТВ».
- 29 июня 2019
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