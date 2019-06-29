«Динамо» договорилось с «Ромой» о трансфере Жерсона

Руководство московского «Динамо» согласовало с «Ромой» трансфер полузащитника Жерсона Сантоса. За 22-летнего бразильца российский клуб заплатит € 10 млн. Договор между клубами предполагает также выплату процентов в случае будущей продажи игрока, сообщает Football Italia со ссылкой на несколько источников.

Стороны готовы завершить трансфер уже 1 или 2 июля, но «Динамо» ещё предстоит договориться о контракте с Жерсоном. Сейчас футболист пытается получить от бело-голубых более выгодные условия.

При этом другое издание утверждает, что хавбек пока окончательно не решил, хочет ли продолжить карьеру в Москве. В связи с этим он задерживает переговоры, чтобы получить более выгодное предложение от другого клуба.

Жерсон перешёл в «Рому» летом 2016 из «Флуминенсе» за € 16,6 млн. В минувшем сезоне бразилец выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 40 матчах он записал в свой актив 3 гола и 4 результативные передачи.