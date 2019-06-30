«Сочи» уступил словенской «Олимпии», «Тамбов» и «Ритеряй» сыграли вничью

В контрольном матче «Сочи» встречался с «Олимпией». Игра прошла на стадионе «Люблянский спортивный парк» и завершилась со счётом 4:3 в пользу словенской команды.



Голами в составе сочинской команды отметились Владимир Обухов, Квинси Мениг и Александр Александр Кайрапетян. Стоит отметить, что «Олимпия» является действующим обладателем Кубка Словении.



Контрольную игру провёл также «Тамбов». Тамбовская команда на сборе в Беларуси встречалась с вильнюсским «Ритеряем». Игра состоялась на поле академии ФК «Минск» и завершилась ничьей со счётом 1:1. Автором единственного гола «Тамбова» стал Иван Маркелов.



Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Тамбов» и «Сочи» пробились из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу.

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