Судья отменил три гола сборной Уругвая в основное время матча с Перу

В Салвадоре на стадионе «Арена Фонте-Нова» проходит последний четвертьфинальный матч Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу. В основное время встречи уругвайские футболисты трижды отправили мяч в ворота соперника, но все три гола были отменены из-за офсайда. В двух последних случаях главный арбитр игры Вилтон Сампайо воспользовался VAR.

Первый мяч на 28-й минуте забил полузащитник Хиорхьян де Арраскаета. Автором второго гола стал нападающий Эдинсон Кавани, отличившийся в начале второго тайма. Ещё одно взятие ворот было отменено на 72-й минуте, когда удар нанёс форвард Луис Суарес.

Победитель встречи Уругвай — Перу в полуфинале Кубка Америки сыграет со сборной Чили. В другом матче 1/2 финала встретятся национальные команды Аргентины и Бразилии.