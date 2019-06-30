ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом

Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу. Прошлым летом 21-летний игрок перешёл в немецкий клуб за € 8,5 млн, сообщает Sport24.

«Штутгарт» хочет получить за Гонсалеса € 10 млн. При этом руководство готово пойти на встречу покупателю, разделив трансфер на несколько платежей.

Действующий контракт Николаса рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2018/19 форвард забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах.

«Штутгарт» завершил минувшую кампанию на 16-м месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. По итогам переходных игр команда Нико Виллига уступила берлинскому «Униону» (2:2, 0:0) и вылетела во второй по силе дивизион страны.