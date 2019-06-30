Бистрович: к сезону готов на 90 процентов

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от первой тренировки на сборах в Австрии.

«Тяжело не было, испытывал лишь радость от того, что снова встретился со своими партнёрами по команде. Вместе играть в футбол и выполнять упражнения – великолепно! Ощущения от тренировки отличные, думаю, она мне удалась. Я много работал над собой как в расположении сборной, так и самостоятельно, поэтому сразу же вошёл в ритм.

Готов ли я к сезону? На 90 процентов. Пара матчей — и, надеюсь, буду готов на все сто.

Удалось ли ментально переключиться? Да, это было чуть труднее. У меня было несколько свободных дней до сборной и несколько после, и это всё. Провёл их с друзьями, девушкой и семьей, и ещё тренировался. Думаю, всё это пошло мне на пользу», — приводит слова Бистровича пресс-служба «армейцев».

Бистрович выступает в составе московского ЦСКА с января 2018 года. В минувшем сезоне 21-летний хорватский полузащитник принял участие в 20 матчах за «армейцев» в Российской Премьер-Лиге, отметился 2 забитыми мячами, а также отдал результативную передачу.