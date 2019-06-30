Владелец «Ливерпуля»: в следующем сезоне сосредоточимся на победе в АПЛ

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Для меня титул в Европе значит больше, чем победа в АПЛ, но, думаю, фанаты правда хотят трофея в Англии. Знаю, что мы собираемся сосредоточиться на победе в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Ещё «Ливерпулю» нужны выздоровевшие игроки. Ждём возвращения в строй Окслейд-Чемберлена, также нам нужен здоровый Лаллана.

Это не мое дело, но, думаю, в следующем сезоне будем чаще видеть на поле Ориги. Он даёт команде нечто особенное: силу, скорость, голы.

У меня очень хорошее предчувствие насчёт следующего сезона», — приводит слова Генри Goal.com.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).