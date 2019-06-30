Владелец «Ливерпуля»: в следующем сезоне сосредоточимся на победе в АПЛ

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Для меня титул в Европе значит больше, чем победа в АПЛ, но, думаю, фанаты правда хотят трофея в Англии. Знаю, что мы собираемся сосредоточиться на победе в Премьер-лиге в следующем сезоне.
Ещё «Ливерпулю» нужны выздоровевшие игроки. Ждём возвращения в строй Окслейд-Чемберлена, также нам нужен здоровый Лаллана.
Это не мое дело, но, думаю, в следующем сезоне будем чаще видеть на поле Ориги. Он даёт команде нечто особенное: силу, скорость, голы.
У меня очень хорошее предчувствие насчёт следующего сезона», — приводит слова Генри Goal.com.
В минувшем сезоне «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
- 30 июня 2019
-
02:55
-
02:45
-
01:59
-
01:52
-
01:26
-
01:12
-
00:51
-
00:50
-
00:22
-
00:19
-
00:10
-
00:06
- 29 июня 2019
-
23:46
-
23:37
-
23:21
-
23:09
-
23:05
-
22:55
-
22:49
-
22:16
-
22:11
-
22:01
-
21:55
-
21:48
-
21:43
-
21:39
-
21:24
-
21:12
-
20:48
-
20:38
-
20:26
-
20:11
-
20:06
-
20:01
-
19:46