Суарес впервые с 2016 года не смог забить пенальти

В Салвадоре на стадионе «Арена Фонте-Нова» прошёл последний четвертьфинальный матч Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу. Встреча завершилась победой перуанских футболистов — 5:4.

В основное время встречи уругвайские футболисты трижды отправили мяч в ворота соперника, но все три гола были отменены из-за офсайда. В двух последних случаях главный арбитр игры Вилтон Сампайо воспользовался VAR.

В серии послематчевых пенальти у сборной Уругвая отличились нападающие Эдинсон Кавани и Кристиан Стуани, а также полузащитники Родриго Бентанкур и Лукас Торрейра. Автором единственного промаха стал форвард Луис Суарес.

Суарес перед этим моментом забил 15 подряд пенальти в матчах за «Барселону» и сборную. Промах в игре с Перу стал для 32-летнего уругвайца первым с ноября 2016 года.

Суарес является рекордсменом сборной Уругвая по числу голов. В его активе 58 голов в 110 матчах за национальную команду.

Национальная команда Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Чили. В другом матче 1/2 финала встретятся национальные команды Аргентины и Бразилии.