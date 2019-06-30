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«Краснодар» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся 30 июня в 11:30

«Краснодар» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся 30 июня в 11:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия) состоится матч 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Краснодар» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Помимо краснодарской команды и ростовчан участие в предсезонном турнире примут ещё две российские команды — «Спартак» и ЦСКА. С расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».

В 1-м туре соревнований «Краснодар» выиграл у московского ЦСКА, а «Ростов» обыграл «Спартак» (2:0).

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