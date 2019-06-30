Луис Адриано: пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке»
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано признался, что спокойно относится к личной статистике.
«Не надоело ли мне быть затычкой для всех позиций на поле? Да, я нападающий. Но если забью даже 200 голов в РПЛ, а команда не выполнит задачи, то никакого смысла в этом не будет. Пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке». О том, что мы команда», — сказал Адриано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
В сезоне-2018/19 «Спартак» занял пятое месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Луис принял участие в 23 матчах чемпионата, 16 из которых начал в стартовом составе. В активе бразильца 6 голов и 5 результативных передач.
Полное интервью с Луисом Адриано читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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