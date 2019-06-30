Жиго: сравнил бы игры против ЦСКА с войной

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о состоянии здоровья и поделился ожиданиями от матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА.



«Сейчас чувствую себя намного лучше. Уже начал тренироваться с командой, подтягиваюсь к остальным. Но вот когда вернусь на поле — не готов сказать. Не знаю. Что касается турнира, здесь есть возможность сыграть с конкурентами по чемпионату. Но важнее всего, конечно, подготовка. Хотя и выиграть приятно. Мы ведь выходим на поле не просто так, а чтобы побеждать.



Осознаю значимость матчей с ЦСКА. Это особенная игра. Я бы сравнил матчи с ЦСКА с войной. Все выходят на поле и готовы на всё ради победы», — приводит слова Жиго «Российская газета».



Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игры