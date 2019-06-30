Сутормин: здорово, что судьба свела меня с Казанью

Полузащитник Алексей Сутормин прокомментировал переход из «Оренбурга» в «Рубин».

«Очень-очень рад оказаться в этом клубе, буду стараться приносить как можно больше пользы команде и помочь завоевать высокие места в этом сезоне.

В дебютном сезоне в Премьер-Лиге просто старался хорошо делать работу. Лично я бы себе поставил за него четвёрку. У меня есть моменты, над которыми надо работать, расти. Надеюсь, в «Рубине» стану ещё сильнее и буду играть ещё лучше.

В Казани всё создано для того, чтобы команда добивалась результата и ходили болельщики. Даже не сомневаюсь, что город красивый. И родители, и жена очень хотели сюда приехать, так что здорово, что судьба нас с Казанью свела», — цитирует Сутормина пресс-служба «Рубина».