Зобнин: матч с ЦСКА принципиален и для игроков «Спартака», и для болельщиков
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА и рассказал о ходе сборов красно-белых.
«Основная задача — подготовиться к первому официальному матчу, который у нас будет с „Сочи“. Понятно, и для нас, и для болельщиков матч с ЦСКА является принципиальным. Думаю, кто на данный момент лучше готов физически, тот и победит.
Что касается сборов, да, они действительно тяжёлые. Много работаем, занимается в двухразовом режиме. Я стараюсь работать по максимуму на каждой тренировке. В какой форме сейчас нахожусь? Будет видно, когда начнём играть в официальных матчах», — сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе «Спартака».
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- 30 июня 2019
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