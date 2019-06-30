«Зенит» заинтересован в услугах защитников «Наполи»
«Зенит» проявляет интерес к защитникам «Наполи» Эльсеиду Хюсаю и Мариу Рую, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, в услугах Хюсая также заинтересован «Атлетико», однако мадридский клуб рассчитывает взять албанского футболиста в аренду с правом последующего выкупа. Данный вариант не устраивает ни руководство «Наполи», ни самого Хюсая. «Атлетико», вероятнее всего, не сможет выкупить Хюсая у «Наполи», так как накануне мадридский клуб приобрёл форварда Жоау Фелиша за € 126 млн.
Помимо «Зенита» запрос про трансферу защитников «Наполи» сделал «Шальке-04».
В сезоне-2018/19 Руй принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил гол и отдал результативную передачу. Хюсай играл в 27 матчах чемпионата Италии и забил 2 гола.
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- 30 июня 2019
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