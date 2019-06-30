Защитник «Ромы» Пеллегрини прибыл в расположение «Ювентуса» для медосмотра

Левый защитник «Ромы» Лука Пеллегрини близок к переходу в «Ювентус». 20-летний итальянец сегодня, 30 июня, прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медицинского осмотра.

По информации итальянских СМИ, Пеллегрини перейдёт в «Ювентус» в обмен на левого защитника Леонардо Спинаццолу. Действующие чемпионы Серии А получат также € 10 млн.

Видео можно посмотреть на странице «Ювентуса» в «Твиттере».

Лука провёл вторую половину сезона-2018/19 в «Кальяри» на правах аренды. Игрок записал в актив 2 результативные передачи в 16 матчах чемпионата Италии. Спинаццола в минувшей кампании отметился 1 голевым пасом в 10 встречах Серии А.

Ранее сообщалось, что о подписании контракта с «Ювентусом» договорился центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо, который 1 июля официально станет свободным агентом.