Защитник «Ромы» Пеллегрини прибыл в расположение «Ювентуса» для медосмотра

Левый защитник «Ромы» Лука Пеллегрини близок к переходу в «Ювентус». 20-летний итальянец сегодня, 30 июня, прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медицинского осмотра.
По информации итальянских СМИ, Пеллегрини перейдёт в «Ювентус» в обмен на левого защитника Леонардо Спинаццолу. Действующие чемпионы Серии А получат также € 10 млн.
Видео можно посмотреть на странице «Ювентуса» в «Твиттере».
Лука провёл вторую половину сезона-2018/19 в «Кальяри» на правах аренды. Игрок записал в актив 2 результативные передачи в 16 матчах чемпионата Италии. Спинаццола в минувшей кампании отметился 1 голевым пасом в 10 встречах Серии А.
Ранее сообщалось, что о подписании контракта с «Ювентусом» договорился центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо, который 1 июля официально станет свободным агентом.
- 30 июня 2019
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