Т. Силва: хочу, чтобы Неймар остался в «ПСЖ», но ещё хочу, чтобы он был счастлив

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тьяго Силва признался, что хотел бы и дальше видеть бразильского нападающего Неймара в парижском клубе.
«Сейчас не лучшее время обсуждать будущее Неймара в „ПСЖ“, поскольку мы находимся на другом турнире. Конечно, очень хочу, чтобы Неймар остался в парижском клубе, но ещё хочу, чтобы он был счастлив. Что касается Дани Алвеса, он сделал заявление. Мы потеряли великого игрока и друга. Надеюсь, он будет счастлив в новой команде», — приводит слова Силвы Goal.com.
Напомним, в ходе пребывания Неймара в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в «Барселону». В минувшем сезоне на клубном уровне бразилец сыграл 28 матчей. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
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