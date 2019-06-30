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Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
Футбол / Испания 0

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.).

Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.

«Мы рождены, чтобы объединить голоса миллионов последователей движения за плоскую Землю, а также всех, кто ищет ответы.

Футбол является самым популярным видом спорта и оказывает наибольшее влияние во всём мире. Создание клуба, посвящённого этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации.

ФК «Плоская Земля» — первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью — идеей», — приводит слова Хави Повеса Marca.

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Источник: Marca

Заглавное фото: NASA via Getty Images

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