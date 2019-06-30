Давид Сильва станет новым капитаном «Манчестер Сити»

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва станет новым капитаном английского клуба, сообщает Mirror.



По информации источника, такое решение было принято главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Сильва сменит на данном посту Венсана Компани, который покинул «Манчестер Сити» по окончании минувшего сезона и стал играющим тренером в «Андерлехте».



Ранее Сильва сообщил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20. Испанский хавбек перешёл в стан «горожан» в 2010 году из испанской «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В составе «Манчестер Сити» Сильва четырежды чемпион Англии и обладатель Кубка английской лиги, а также дважды — Кубка и Суперкубка Англии.

Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20