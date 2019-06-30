«Локомотив» и «Зенит» интересуются Акуньей

Левый защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может сменить команду в это межсезонье. В услугах 27-летнего игрока сборной Аргентины заинтересован «Зенит» и московский «Локомотив», сообщает португальская газета Record.
Утверждается, что «Спортинг» будет готов отпустить Акунью, если получит предложение в размере € 20 млн. Действующий контракт защитника рассчитан до 30 июня 2023 года.
Маркос выступает за «Спортинг» с лета 2017 года. Ранее играл в аргентинских клубах «Расинг» и «Феррокарриль Оэсте».
В минувшем сезоне Акунья забил 1 гол и отдал 12 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах за команду из Лиссабона.
Напомним, аргентинец мог перейти в «Зенит» минувшей зимой, но клубы не смогли договориться о сумме трансфера. Сине-бело-голубые были готовы заплатить за футболиста € 16 млн и ещё € 4 млн в качестве бонусов, но «Спортинг» хотел получить € 20 млн сразу.
- 30 июня 2019
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