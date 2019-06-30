Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
«Луи Ван Гал с большим отрывом является лучшим тренером из всех, с кем я работал. Сто процентов. Нахожу невероятными его тактические навыки, методы подготовки и внимание к мельчайшим деталям. Меня это восхищало. Никогда раньше так не смотрел на вещи.
Луи знает, что его методы работы сложны для игроков. В своё время я сказал ему об этом, мы всё обсудили вместе. Жаль, что в итоге всё так сложилось. Но точно знаю одну вещь: я многому научился у него, и определённо буду использовать эти знания, когда стану тренером», — цитирует Руни Mirror.
Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Под его руководством «красные дьяволы» выиграли Кубок Англии в сезоне-2015/16.
- 30 июня 2019
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