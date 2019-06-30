Старший сын Зидана стал свободным агентом
Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, покинул «Лозанну», сообщается на официальном сайте швейцарского клуба.
24-летний французский футболист расторг контракт с «Лозанной». Таким образом, Энцо Зидан стал свободным агентом и может перейти в любую команду по своему выбору.
В минувшем сезоне Энцо Зидан выступал на правах аренды в составе испанского клуба «Райо Махадаонда», который выступает во втором дивизионе. Полузащитник принял участие в 34 матчах и сделал результативную передачу. Ранее Энцо выступал в составе таких команд, как мадридский «Реал» и «Алавес». «Лозанна» заняла 3-е место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии сезона-2018/19.
Зидан забил издевательский гол женской команде
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