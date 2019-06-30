А. Сигурдссон: скоро ЦСКА сможет претендовать на полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал слова президента клуба Евгения Гинера, который сказал, что скоро будет ставить перед командой цель выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Достижимо ли это? Не прямо сейчас, но, думаю, уже скоро. Если сохраним этот состав и все игроки будут развиваться так, как от них ожидают. У ЦСКА отличная команда, с не раскрытым ещё потенциалом. Представьте, что вырастет из нас через пару лет.

Пока не думаем ни о чём другом, кроме чемпионства. В Лиге Европы обязаны выходить из группы — дальше путь долгий, но посмотрим, как пойдёт», — приводит слова 20-летнего исландского футболиста Sport24.

В минувшем сезоне ЦСКА, набрав 7 очков, занял последнее место в группе G Лиги чемпионов. При этом «армейцы» дважды обыграли мадридский «Реал», который на тот момент являлся действующим победителем турнира.