Источник: Н'Домбеле перейдёт в «Тоттенхэм» за € 63 млн

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» договорилось о приобретении центрального полузащитника «Лиона» Тангая Н'Домбеле. За 22-летнего француза лондонский клуб заплатит € 63 млн, сообщает TF1.

Ожидается, что стороны согласуют последние детали сделки в ближайшие дни. Игрок уже готов подписать со «шпорами» пятилетний контракт.

Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера составила € 8 млн. В сезоне-2018/19 хавбек на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 49 встречах.

В минувшей кампании «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».

Ранее сообщилось, что в это трансферное окно «Тоттенхэм» может покинуть полузащитник Кристиан Эриксен.