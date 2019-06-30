Источник: Н'Домбеле перейдёт в «Тоттенхэм» за € 63 млн

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» договорилось о приобретении центрального полузащитника «Лиона» Тангая Н'Домбеле. За 22-летнего француза лондонский клуб заплатит € 63 млн, сообщает TF1.
Ожидается, что стороны согласуют последние детали сделки в ближайшие дни. Игрок уже готов подписать со «шпорами» пятилетний контракт.
Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера составила € 8 млн. В сезоне-2018/19 хавбек на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 49 встречах.
В минувшей кампании «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».
Ранее сообщилось, что в это трансферное окно «Тоттенхэм» может покинуть полузащитник Кристиан Эриксен.
- 30 июня 2019
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