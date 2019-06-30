Агент Бэйла опроверг информацию о переговорах с «Интером»

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, опроверг информацию о переговорах с миланским «Интером».



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Бэйл может оказаться в «Интере». Сообщалось, что 29-летний футболист провёл встречу с руководством сине-чёрных, чтобы обсудить детали контракта. «Интер», по данным итальянских источников, рассчитывал договориться с «Реалом» об аренде Бэйла.



«Предоставленная информация не соответствует действительности», — приводит слова Барнетта Mundo Deportivo со ссылкой на Interdependenza.



В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Интер» может арендовать Бэйла у «Реала»