Агент Бэйла опроверг информацию о переговорах с «Интером»

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, опроверг информацию о переговорах с миланским «Интером».
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Бэйл может оказаться в «Интере». Сообщалось, что 29-летний футболист провёл встречу с руководством сине-чёрных, чтобы обсудить детали контракта. «Интер», по данным итальянских источников, рассчитывал договориться с «Реалом» об аренде Бэйла.
«Предоставленная информация не соответствует действительности», — приводит слова Барнетта Mundo Deportivo со ссылкой на Interdependenza.
В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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