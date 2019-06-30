«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнётся 30 июня в 19:00
Сегодня, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия) состоится матч 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» — ЦСКА. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Помимо красно-белых и «армейцев» участие в предсезонном турнире принимают ещё две российские команды — «Краснодар» и «Ростов». В матче 2-го тура международного турнира в Австрии «Краснодар» разгромил «Ростов» со счётом 3:0.
Напомним, аналогичные соревнования проводились в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».
В 1-м туре соревнований московский «Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 0:2, а ЦСКА уступил «Краснодару» (0:1).
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