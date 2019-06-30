Источник: «Ювентус» 1 июля объявит о переходе де Лигта
Туринский «Ювентус» договорился с амстердамским «Аяксом» о трансфере центрального защитника Матейса де Лигта. Ожидается, что действующие чемпионы итальянской Серии А официально объявят о переходе игрока 1 июля, сообщает Tuttosport.
Приобретение 19-летнего защитника обойдётся «Ювентусу» в € 67 млн. Соглашение между клубами предполагает выплату бонусов в размере € 13 млн.
Де Лигт уже согласовал с туринцами пятилетний контракт с зарплатой € 8 млн в год. В новой команде футболист также сможет зарабатывать до € 4 млн в год в качестве бонусов.
В борьбе за Матейса «Ювентус» опередил каталонскую «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2018/19 де Лигт на клубном уровне забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 55 матчах.
Липпи: де Лигт может стать лучшим трансфером «Ювентуса»
- 30 июня 2019
-
16:43
-
16:26
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:49
-
15:34
-
15:16
-
14:51
-
14:40
-
14:31
-
14:10
-
14:08
-
13:53
-
13:51
-
13:21
-
13:08
-
12:47
-
12:46
-
12:20
-
12:10
-
11:56
-
11:45
-
11:34
-
11:12
-
10:51
-
10:49
-
10:43
-
10:21
-
10:15
-
10:06
-
10:04
-
10:03
Партнерский контент