Источник: «Ювентус» 1 июля объявит о переходе де Лигта

Туринский «Ювентус» договорился с амстердамским «Аяксом» о трансфере центрального защитника Матейса де Лигта. Ожидается, что действующие чемпионы итальянской Серии А официально объявят о переходе игрока 1 июля, сообщает Tuttosport.

Приобретение 19-летнего защитника обойдётся «Ювентусу» в € 67 млн. Соглашение между клубами предполагает выплату бонусов в размере € 13 млн.

Де Лигт уже согласовал с туринцами пятилетний контракт с зарплатой € 8 млн в год. В новой команде футболист также сможет зарабатывать до € 4 млн в год в качестве бонусов.

В борьбе за Матейса «Ювентус» опередил каталонскую «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2018/19 де Лигт на клубном уровне забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 55 матчах.