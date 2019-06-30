Гвардиола: не знаю, будет ли Неймар прежним после возвращения в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону».
«Неймар — выдающийся игрок, но не знаю… Это сродни тому, что я вернусь в „Барселону“. Будет ли всё как прежде? Лично я уже не тот, и не знаю, будет ли Неймар прежним. Одно можно сказать наверняка: он очень хороший игрок, и в этом никто не сомневается», — приводит слова Гвардиолы A Bola.
Напомним, в ходе пребывания Неймара в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в «Барселону». В минувшем сезоне на клубном уровне бразилец сыграл 28 матчей. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
- 30 июня 2019
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