Т. Силва: Месси — лучший футболист в истории

Защитник национальной команды Бразилии Тьяго Силва в преддверии полуфинального матча Кубка Америки — 2019 со сборной Аргентиной поделился мнением о лидере соперника Лионеле Месси.

«Месси — лучший футболист в истории, лучший из всех, кого я видел в футболе. Выйти на поле против него — это привилегия. Но восхищаться им мы сможем в другое время. Сейчас нас ждёт игра Бразилия — Аргентина.

Когда встречался с Лео в Лиге чемпионов или матчах за сборную, мне всегда было тяжело. Его игру можно досконально изучить, но он всегда способен дать результат», — приводит слова Силвы France Football.

Матч Бразилия — Аргентина пройдёт в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 3 июля. Начало встречи запланировано на 3:30 мск.