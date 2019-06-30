Т. Силва: Месси — лучший футболист в истории
Защитник национальной команды Бразилии Тьяго Силва в преддверии полуфинального матча Кубка Америки — 2019 со сборной Аргентиной поделился мнением о лидере соперника Лионеле Месси.
«Месси — лучший футболист в истории, лучший из всех, кого я видел в футболе. Выйти на поле против него — это привилегия. Но восхищаться им мы сможем в другое время. Сейчас нас ждёт игра Бразилия — Аргентина.
Когда встречался с Лео в Лиге чемпионов или матчах за сборную, мне всегда было тяжело. Его игру можно досконально изучить, но он всегда способен дать результат», — приводит слова Силвы France Football.
Матч Бразилия — Аргентина пройдёт в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 3 июля. Начало встречи запланировано на 3:30 мск.
Наставник сборной Испании Морено: Месси — лучший игрок в истории
- 30 июня 2019
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