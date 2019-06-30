Глушаков приступил к тренировкам с «Ахматом»

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков приступил к тренировкам с грозненский командой. Накануне Глушаков подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1».



«Начал тренироваться! Очень рад теплому приему. Спасибо, команда!» — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».

32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами не отметился.



До перехода в стан красно-белых российский хавбек защищал цвета иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, а также столичных «Локомотива» и «Ники».