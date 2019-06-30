«Локомотив» расстался с Касаевым
«Локомотив» объявил об уходе из команды полузащитника Алана Касаева.
«Последний сезон Алан Касаев провёл в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами. Спасибо за 70 игр за «Локо», твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Локомотива» в «Твиттере» вместе с видео.
33-летний Касаев — воспитанник владикавказского «Спартака». За «Локомотив» он выступал с 2014 года. В составе «железнодорожников» он принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых стал автором девяти забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. В составе клуба хавбек становился чемпионом России, а также дважды выигрывал национальный Кубок.
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
- 30 июня 2019
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