«Шальке» купил защитника «Штутгарта» Кабака. Им интересовалась «Бавария»

«Шальке-04» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Штутгарта» Озана Кабака.
Соглашение между клубом из Гельзенкирхена и 19-летним турецким футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. За свою новую команду Озан будет выступать под номером 4.
Ранее сообщалось, что интерес к Кабаку проявляют несколько европейских клубов, среди которых мюнхенская «Бавария», а также «Манчестер Юнайтед» и лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».
Кабак начал карьеру в «Галатасарае» в 2018 году, а в середине минувшего сезона перебрался в «Штутгарт», который по итогам кампании вылетел во вторую Бундеслигу. Защитник успел принять участие в 15 матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 4 жёлтые карточки.
- 30 июня 2019
-
18:15
-
17:57
-
17:52
-
17:41
-
17:33
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
16:55
-
16:43
-
16:26
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:49
-
15:34
-
15:16
-
14:51
-
14:40
-
14:31
-
14:10
-
14:08
-
13:53
-
13:51
-
13:21
-
13:08
-
12:47
-
12:46
-
12:20
-
12:10
-
11:56
-
11:45
-
11:34