«Шальке» купил защитника «Штутгарта» Кабака. Им интересовалась «Бавария»

«Шальке-04» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Штутгарта» Озана Кабака.



Соглашение между клубом из Гельзенкирхена и 19-летним турецким футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. За свою новую команду Озан будет выступать под номером 4.



Ранее сообщалось, что интерес к Кабаку проявляют несколько европейских клубов, среди которых мюнхенская «Бавария», а также «Манчестер Юнайтед» и лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».



Кабак начал карьеру в «Галатасарае» в 2018 году, а в середине минувшего сезона перебрался в «Штутгарт», который по итогам кампании вылетел во вторую Бундеслигу. Защитник успел принять участие в 15 матчах чемпионата Германии, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 4 жёлтые карточки.

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